В Херсоне построили церковь из пенопласта
Община Православной церкви Украины в Херсоне за несколько часов установила церковь из пенопласта, информирует пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.
Отмечается, что возведение храма было реализовано по современной технологии – из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой.
В епархии сообщили, что если в будущем технология себя оправдает, то там, где этого потребуют обстоятельства на местах, можно будет строить «такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения».
Как указано, эту церковь возвели исключительно на пожертвования неравнодушных граждан. При этом стоимость строительства не называется.
Новости по теме
Президиум Российской академии художеств единогласно проголосовал за присуждение министру обороны РФ Сергею Шойгу ордена «За служение искусству» первой степени.
В Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины.
В Украине продолжается силовой захват храмов УПЦ.