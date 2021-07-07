В Херсоне построили церковь из пенопласта

Община Православной церкви Украины в Херсоне за несколько часов установила церковь из пенопласта, информирует пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.

Отмечается, что возведение храма было реализовано по современной технологии – из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой.

В епархии сообщили, что если в будущем технология себя оправдает, то там, где этого потребуют обстоятельства на местах, можно будет строить «такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения».

Как указано, эту церковь возвели исключительно на пожертвования неравнодушных граждан. При этом стоимость строительства не называется.

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