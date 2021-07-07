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11:11 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве из-под стражи сбежал педофил

Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних и призвали поделиться информацией о его местонахождении.

В Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, публикуя фото беглеца.

«Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи», – говорится в сообщении.

Подозреваемому на вид – 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Злоумышленника сейчас ищут.

«Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данного гражданина, просим незамедлительно сообщить по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102″, – сообщили в полиции.

Тем временем Киев Оперативный сообщает, что злоумышленник нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, является уроженцем Крыма. Побег он совершил ночью.

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Тэги: Киев, побег, педофил
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