В Киеве из-под стражи сбежал педофил
Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних и призвали поделиться информацией о его местонахождении.
В Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, публикуя фото беглеца.
«Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи», – говорится в сообщении.
Подозреваемому на вид – 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Злоумышленника сейчас ищут.
«Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данного гражданина, просим незамедлительно сообщить по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102″, – сообщили в полиции.
Тем временем Киев Оперативный сообщает, что злоумышленник нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, является уроженцем Крыма. Побег он совершил ночью.
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