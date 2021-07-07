Кабмин ввел санкции против Беларуси

Санкции против Беларуси предлагается применить сроком на три года. Они утверждены из-за нарушений прав человека в соседнем государстве.

Кабинет министров Украины согласовал санкций в отношении граждан Беларуси. Теперь их должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующее распоряжение было принято в среду, 7 июля, на заседании правительства.

Санкции предлагается применить сроком на три года.

Санкции ввели из-за нарушений прав человека в Беларуси, репрессий и насильственного подавления мирных протестов, а также применения пыток и незаконных задержаний, в том числе, граждан Украины.

В Кабмине подчеркнули, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.

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