Кабмин ввел санкции против Беларуси
Санкции против Беларуси предлагается применить сроком на три года. Они утверждены из-за нарушений прав человека в соседнем государстве.
Кабинет министров Украины согласовал санкций в отношении граждан Беларуси. Теперь их должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующее распоряжение было принято в среду, 7 июля, на заседании правительства.
Санкции предлагается применить сроком на три года.
Санкции ввели из-за нарушений прав человека в Беларуси, репрессий и насильственного подавления мирных протестов, а также применения пыток и незаконных задержаний, в том числе, граждан Украины.
В Кабмине подчеркнули, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.
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