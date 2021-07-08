Названы подозреваемые в убийстве президента Гаити

В связи с убийством Жовенеля Моиза на Гаити объявили военное положение и закрыли границы страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф завяил, что вооруженная группа, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, была сформирована из иностранных граждан.Об этом политик в среду, 7 июля, сообщил агентству France24.

По его словам, напавшие на резиденцию говорили по-английски и по-испански.

Также, Жозеф рассказал, что первая леди страны Мартин Моиз получила пулевые ранения и сейчас находится в больнице. Жену президента хотят перевезти на лечение в Майами.

В свою очередь, посол Гаити в США Бохит Эдмон, ссылаясь на правительственную видеозапись, сообщил, что напавшие на президентскую резиденцию, представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). При этом дипломат подчеркнул, что не верит в эту версию, пишет Reuters.

Позже глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга опроверг версию о том, что агенты DEA могут быть причастны к убийству Моиза.

«Мы готовы предложить помощь в этом расследовании, но, честно говоря, мы намерены позволить этому расследованию развернуться, и, конечно, власти Гаити играют ведущую роль в этом расследовании», – добавил он.

Издание Diario Libre сообщает, что, согласно одной из версий доминиканских властей, убийство Моиза совершили южноамериканцы – колумбийцы и венесуэльцы, которые якобы связаны с «очень влиятельными людьми на Гаити, занимающимися торговлей наркотиками и похищениями людей». Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.

Президент Гаити Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, в ночь на 7 июля получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. После этого исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о решении властей ввести военное положение на территории республики.

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