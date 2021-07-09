В Одессе УПЦ МП устроил крестный ход, спровоцировав транспортный коллапс
Огромный затор на Объездной дороге образовался утром 8 июля из тысячи паломников, идущих по проезжей части.
Водители, застрявшие в пробке, сообщили, что он растянулся до Днепропетровской дороги.
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики «скорой».
По информации пресс-службы Одесской епархии УПЦ Московского патриархата, люди шли в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Там должно было состояться всенощное бдение, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
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