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01:19 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе УПЦ МП устроил крестный ход, спровоцировав транспортный коллапс

Огромный затор на Объездной дороге образовался утром 8 июля из тысячи паломников, идущих по проезжей части.

Водители, застрявшие в пробке, сообщили, что он растянулся до Днепропетровской дороги.

Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики «скорой».

По информации пресс-службы Одесской епархии УПЦ Московского патриархата, люди шли в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Там должно было состояться всенощное бдение, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

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Тэги: УПЦ МП, Одесса, крестный ход
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