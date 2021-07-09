На Марск вертолет NASA установил новые рекорды
Мини-вертолет Ingenuity во время девятого полета над поверхностью Марса побил сразу несколько своих рекордов, сообщили в NASA.
Отмечается, что 5 июля аппарат пересек часть района Красной планеты под названием Seitah в южном направлении со скоростью пять метров в секунду, преодолев 625 метров. Он находился в воздухе две минуты и 46 секунд, улучшив свои предыдущие достижения по расстоянию, времени полета и скорости передвижения.
Особенностью Seitah являются песчаные гребни, которые труднопроходимы для колесных роверов. Таким образом Ingenuity «вновь продемонстрировал возможности летательного аппарата для исследований Марса – быстрого получения информации о тех районах, куда сложно добраться иным путем».
Также указано, что во время девятого полета вертолет делал цветные снимки, которые продолжают поступать в NASA.
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