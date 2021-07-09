МВФ распределит между странами $650 млрд

Деньги предназначаются странам для восстановления после пандемии. Это самое крупное ассигнование в истории МВФ.

Исполнительный комитет Международного валютного фонда принял решение о распределении между государствами 650 млрд долларов. Средства предназначаются для восстановления экономик стран после пандемии. Если решение утвердит Совет МВФ, то транш будет выделен до конца лета, сообщается на сайте МВФ.

«Вчера Исполнительный комитет МВФ согласился с моим предложением по новому распределению СДР (специальные права заимствования, – ред.), эквивалентного 650 млрд долларов, крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии», – заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что в случае одобрения Советом Фонда данного решения, распределение средств пройдет до конца августа.

Выделение СДР будет способствовать повышению ликвидности и резервов всех стран-членов, укреплению доверия и устойчивости, а также стабильности мировой экономики, отметили в МВФ.

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