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17:29 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МОЗ развеяли один из мифов о вакцинации

Вакцина от коронавируса не может вызвать COVID-19, однако некоторое время сохраняется вероятность подхватить инфекцию.

Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание коронавирусом, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным. Об этом сообщает НСЗУ в пятницу, 9 июля.

«Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации», – сказано в сообщении.

После прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

«Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений», – добавили в службе.

При этом общая слабость или повышение температуры – это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.

«Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, – следует обратиться к своему семейному врачу», – подытожили в НСЗУ.

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Тэги: моз, вакцинация, covid-19
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