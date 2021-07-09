В МОЗ развеяли один из мифов о вакцинации
Вакцина от коронавируса не может вызвать COVID-19, однако некоторое время сохраняется вероятность подхватить инфекцию.
Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание коронавирусом, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным. Об этом сообщает НСЗУ в пятницу, 9 июля.
«Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации», – сказано в сообщении.
После прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
«Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений», – добавили в службе.
При этом общая слабость или повышение температуры – это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.
«Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, – следует обратиться к своему семейному врачу», – подытожили в НСЗУ.
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