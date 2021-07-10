У Фьюри обнаружили коронавирус – его бой с Уайлдером перенесли
Фьюри и Уайлдер не выходили на ринг с момента своего матч-реванша в феврале 2020 года, когда Тайсон победил техническим нокаутом.
ретий бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC англичанином Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером перенесен из-за положительного теста на коронавирус в Фьюри, сообщает ESPN.
Ожидается, что поединок, который должен был состояться 24 июля в Лас-Вегасе, пройдет 9 октября. Местом проведения боя останется T-Mobile Arena.
По инсайдерской информации, сначала коронавирусом заразились несколько человек из лагеря британца.
Реванш между Фьюри и Уайлдером назначил спортивный арбитраж, поскольку Фьюри отказал американцу в третьем поединке и готовился к бою за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Энтони Джошуа.
Фьюри и Уайлдер не выходили на ринг с момента своего матч-реванша в феврале 2020 года, когда Тайсон победил техническим нокаутом и отобрал у американца пояс чемпиона мира.
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