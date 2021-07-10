Украина обещает выдворить россиян, переселившихся в Крым после аннексии
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Он напомнил, что Россия завозит своих граждан на оккупированный полуостров, ассимилируя местное население.
«Официальная политика Кремля – завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности», – отметил министр.
По информации Украины, по меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации. В то же время подконтрольная Кремлю местная власть заявляет о миллионе переселенцев.
«С этим у нас будет задача. У нас есть разные позиции – вплоть до депортации. Я сторонник юридических процедур под названием «выдворение». Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории», – отметил Резников, добавив, что последствием будет, как в любом цивилизованном мире, – выдворение.
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