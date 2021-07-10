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10:20 10 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В СНБО создана группа по вопросам защиты инфопространства

Участники группы должны разработать предложения с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам.

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, которая в пятницу, 9 июля, провела свое учредительное заседание, сообщает пресс-служба СНБО.

Задачей рабочей группы станет поиск механизмов для блокировки ряду веб-ресурсов, в том числе страниц в соцсетях и мессенджерах, в которых распространяются фейки и дезинформация. Отмечается, что соответствующие санкции предусматривает указ президента от 14 мая 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

«Вопрос, каким образом технически это можно сделать без оборудования, которое имеют далеко не все провайдеры, живо обсуждался игроками телекоммуникационного рынка на форуме Дни электронных коммуникаций еще в мае этого года. К тому же отсутствие четкой нормативной базы по ограничению доступа в интернет и соответствующего контента с технической точки зрения создает правовую коллизию прозрачности применения ограничительных мер. Поэтому по итогам форума прозвучало предложение обратиться к регулятору и СНБО Украины для обсуждения проблемных вопросов», – отмечают в СНБО.

В состав рабочей группы вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации. Со стороны государства в рабочей группе приняли участие представители Аппарата СНБО, Службы безопасности, НКРСИ, Госспецсвязи, Гостелерадио, Министерство культуры и информационной политики и Министерства цифровой трансформации.

«С самого начала заседания рабочей группы все участники признали идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом «черных списков» нецелевым образом», – заметили в СНБО.

Основной фокус участники решили перенести на выработку механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по исполнению закона о санкциях и защите отечественного информационного пространства.

Участники предложили сделать это в рамках небольшой подгруппы технических специалистов, которые должны разработать предложения к проекту документа с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам, для дальнейшего изучения и согласования всеми участниками рабочей группы.

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Тэги: санкции, снбо, инфопространство
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