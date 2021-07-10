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Главная » Мир » Политика
17:40 10 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе завершились международные учения Sea Breeze-2021

Водолазы более 330 раз погрузились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тысяч миль.

В Одессе завершились международные учения Sea Breeze-2021. Официальная церемония закрытия учений в субботу, 10 июля, проходит в Доме офицеров, сообщает пресс-служба ВМС в Facebook.

Отмечается, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил учения закрытыми. По его словам, все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены.

Неижпапа сообщил, что во время учений водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тысяч миль.

Также Неижпапа отметил, что Черное море объединяет нации и страны, и подчеркнул, что «море – не забор», а «тот, кто это не понимает, – наш противник».

Он выразил признательность всем участникам учений, добавив, что сила – в единстве.

В пятницу в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера, что стало завершающим этапом морской фазы учений.

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Тэги: Одесса, учения, ВМС, Sea Breeze-2021
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