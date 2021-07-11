Туркменистан стягивает тяжелое вооружение к границе с Афганистаном
Туркменистан стягивает тяжелое вооружение в приграничный город Серхетабад, который граничит с Афганистаном.
В частности, перебрасываются танки, пушки и БТР.
Усиление пограничной обороны происходит на фоне приближения боевиков «Талибана». За прошедшие сутки, согласно источникам издания, в районе Серхетабад были слышны звуки выстрелов и несколько мощных взрывов, доносившиеся с афганской территории.
О передислокации техники сообщили и местные жители. Они отметили, что в четверг насчитали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке и военные мотоциклы, ехавших к границе.
Между тем, согласно туркменским СМИ, офицеры эвакуируют семьи подальше от границ с Афганистаном.
«Талибан» на фоне вывода войск США из Афганистана начал захватывать населенные пункты в провинциях. Несколькими днями ранее «Талибан» заявил, что контролирует 85% территории Афганистана, но «не является угрозой для соседних государств».
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