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01:33 11 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Туркменистан стягивает тяжелое вооружение к границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает тяжелое вооружение в приграничный город Серхетабад, который граничит с Афганистаном.

В частности, перебрасываются танки, пушки и БТР.

Усиление пограничной обороны происходит на фоне приближения боевиков «Талибана». За прошедшие сутки, согласно источникам издания, в районе Серхетабад были слышны звуки выстрелов и несколько мощных взрывов, доносившиеся с афганской территории.

О передислокации техники сообщили и местные жители. Они отметили, что в четверг насчитали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке и военные мотоциклы, ехавших к границе.

Между тем, согласно туркменским СМИ, офицеры эвакуируют семьи подальше от границ с Афганистаном.

«Талибан» на фоне вывода войск США из Афганистана начал захватывать населенные пункты в провинциях. Несколькими днями ранее «Талибан» заявил, что контролирует 85% территории Афганистана, но «не является угрозой для соседних государств».

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Тэги: Туркмения, Афганистан
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