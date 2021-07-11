В Бельгии умерла женщина с двумя штаммами COVID-19

Феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», поэтому его дальнейшее изучение очень важно, считают ученые.

В Бельгии 90-летняя женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 11 июля.

Указано, что у женщины подтвердили штамм Альфа, который впервые появился в Великобритании, так и штаммом Бета, впервые выявленный в Южной Африке.

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней представили доклад об этом случае. Предполагается, что заражение женщины могло произойти от разных людей.

Она была госпитализирована в больницу в марте и того же дня у нее диагностировали инфекцию. Женщина не вакцинировалась. Через пять дней после госпитализации она умерла.

Пока не удалось подтвердить, что именно двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больной.

Ученые считают, что феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», поэтому его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.

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