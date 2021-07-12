Верховный суд Израиля разрешил однополым парам заводить детей

Верховный суд Израиля принял решение, которое позволяет однополым парам и одиноким мужчинам заводить детей с помощью суррогатного материнства.

Ранее к услугам суррогатных матерей в Израиле могли прибегать только гетеросексуальные пары, которые не имеют возможности заводить детей другим способом.

Теперь, после решения суда, парламент Израиля обязан в течение полугода принять поправки в закон о суррогатном материнстве, позволив его гомосексуальным парам.

Однополые пары в Израиле раньше могли заводить детей с помощью суррогатного материнства только за границей. Это было дорого и сложно, поскольку многим парам приходилось месяцами жить за границей, ожидая возможности ввезти ребенка в Израиль.

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