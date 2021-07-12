На Гаити задержан возможный организатор убийства президента
Первым, кому после убийства позвонили преступники, был Санон. У него нашли оружие и автомобильные номера Доминиканской республики.
На Гаити правоохранители задержала 60-летнего гаитянина Кристиана Эммануэля Санона, который жил во Флориде, по подозрению в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает АР.
По словам главы полиции Гаити Леона Шарля, после нападения на Моиза первым, кому позвонили преступники, был Санон. Шарль заявил, что Санон сотрудничал с теми, кто организовал убийство, и его исполнителями.
В ходе обыска по месту жительства Санона полиция нашла шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с патронами, детали огнестрельного оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской республики и переписку с неизвестными лицами.
Установлено, что Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США, которая, вероятно, организовала вербовку бывших колумбийских военных, которые убили Моиза.
Изначально планировалось, что экс-военные должны были охранять Санона, когда он прибыл на Гаити частным рейсом. Однако затем они получили другой приказ – арестовать президента Моиза.
Шарль отметил, что мотивы преступления очевидно были политическими. Санон в 2013 году заявил, что он банкрот. В видео, которое он выложил тогда на Ютубе, мужчина называет себя врачом. Он также назвал лидеров Гаити коррумпированными и обвинил в том, что они якобы лишили страну ресурсов.
В настоящее время ведется поиск еще двух предполагаемых организаторов убийства президента, контактировавших с Саноном.
Также отмечается, что жене Моиза Мартин в субботу сделали операцию, после которой она хорошо себя чувствует.
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