В США суд разрешил школе для детей с особенностями развития бить учеников током

В состав школы входят дети с особенностями развития и эмоциональными расстройствами.

В США Федеральный апелляционный суд решил, что Центр судьи Ротенберга в Массачусетсе может использовать электрошокеры для «коррекции агрессивного поведения» подопечных. В состав центра входит школа для детей с особенностями развития и эмоциональными расстройствами, пишет Independent.

Центр судьи Ротенберга в городе Кантон — единственная американская школа, которая практикует лечение электрическим током. Метод осуждает Международная организация по защите прав людей с особенными потребностями (DRI). ООН называет его пыткой.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — ведомство в структуре Минздрава США, запретило Центру судьи Ротенберга бить учеников током. Но школа вместе с группой родителей оспорила постановление в суде.

Апелляционная инстанция заявила, что применение электрошокеров регулируется медицинскими правилами. Следовательно, ограничивать его — не компетенция FDA. Запрет был отменен.

«Благодаря лечению наши воспитанники продолжат получать богатый и полезный опыт, удовольствие от свиданий со своими семьями и, самое важное — смогут жить в безопасности без членовредительства и агрессивного поведения», — так школа отреагировал на решение суда.

Департамент образования штата Нью-Йорк в отчете за 2006 год указывал, что центр регулярно использует электрошокеры в качестве наказания за ворчание, ругань и неопрятный вид.

Справка. Центре судьи Ротенберга обучается около 300 человек, 48 из них живут там постоянно. Ношение устройств, похожих на браслеты, которые бьют током, одобрено для 55 учеников. Электрошокеры активируются дистанционно.

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