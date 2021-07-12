В Кабмине готовятся к вспышке штамма Дельта

В правительстве планируют скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 12 июля, провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в Европе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 из-за штамма Дельта и в Украине эта мутация также зафиксирована.

На совещании говорили о необходимости скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни.

В частности, отмечалось, что нужно наращивать количество тестов на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», – подчеркнул Шмыгаль.

Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: свыше 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей. В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

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