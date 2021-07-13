Макрон объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 в стране.
Прежде всего, ее будут обязаны пройти медицинские работники и те, кто постоянно контактируют с пожилыми.
В случае отказа сотрудникам будут грозить санкции. В частности, медработники, не сделавшие прививку от коронавируса, с 15 сентября «не смогут больше работать» и получать зарплату.
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