НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:31 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 в стране.

Прежде всего, ее будут обязаны пройти медицинские работники и те, кто постоянно контактируют с пожилыми.

В случае отказа сотрудникам будут грозить санкции. В частности, медработники, не сделавшие прививку от коронавируса, с 15 сентября «не смогут больше работать» и получать зарплату.

Источник:
Тэги: Франция, Эммануэль Макрон, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Партия Макрона проиграла на региональных выборах во Франции

Во Франции партия президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» проиграла на региональных выборах, как и партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Француза, который дал пощечину Макрону, посадили

Мужчина, который дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону, приговорен к 18 месяцам тюрьмы, четыре из которых он проведет за решеткой.

Макрон получил пощечину во время общения с французами

Через полторы недели во Франции состоятся региональные выборы. Президент Эммануэль Макрон посетил департамент Дром на юго-востоке страны.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com