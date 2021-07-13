Пандемия усугубила ситуацию с голодом в мире

Показатель количества людей на планете, которые не имеют постоянного доступа к полноценному питанию, резко подскочил в 2020 году.

В 2020 году пандемия коронавируса вызвала в мире сильную рецессию и поставила под угрозу доступ населения к продовольствию, говорится в отчете ООН, опубликованном на сайте ЮИСЕФ в понедельник, 12 июля.

Согласно данным ООН, в прошлом году голод резко вырос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении – 2,3 миллиарда человек, или 30% населения мира, на сегодня не имеют постоянного доступа к полноценному питанию.

Также за год увеличилось число тех жителей планеты, которые постоянно недоедают. В частности, голодали в прошлом году до 811 миллионов человек, или около 9,9% населения мира (по сравнению с 8,4% в 2019 году).

Кроме того, после «коронавирусного» года из-за голода более 149 миллионов детей в возрасте до пяти лет имеют задержку в развитии или слишком низкие для своего возраста и больше 45 миллионов – истощены или слишком худые. И только 39 миллионов детей имеют лишний вес.

Как сообщается, больше всего недоедают жители Азии (418 миллионов), Африки (282 миллиона) и Латинской Америки (60 миллионов). При этом самый больший прирост голодного населения пришелся на Африку, где распространенность голодания – 21% – более чем в два раза выше, чем в любом другом регионе.

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