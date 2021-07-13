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14:00 13 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский рассказал о переговорах с Меркель

Украинский президент остался доволен встречей с немецким канцлером, на которой говорили об энергобезопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. На форуме Украина 30 во вторник, 13 июля, он сообщил, что остался доволен переговорами в Берлине.

«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он.

Во второй части встречи говорили «о важных вещах», добавил президент.

В частности, речь шла о Северном потоке-2 и энергобезопасности Украины.

«У нас есть разные взгляды относительно Северного потока-2, но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет Северный поток-2: что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине», – сказал Зеленский.

Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.

«Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы – экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, – все это может быть», – сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.

Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.

«Тут очень просто – если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии», – добавил президент.

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Тэги: Меркель, переговоры, энергобезопасность украины
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