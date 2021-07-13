Зеленский рассказал о переговорах с Меркель

«У нас есть разные взгляды относительно Северного потока-2, но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет Северный поток-2: что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине», – сказал Зеленский.

«Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы – экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, – все это может быть», – сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.

Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.

«Тут очень просто – если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии», – добавил президент.