Зеленский рассказал о переговорах с Меркель
Украинский президент остался доволен встречей с немецким канцлером, на которой говорили об энергобезопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский подвел итоги встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. На форуме Украина 30 во вторник, 13 июля, он сообщил, что остался доволен переговорами в Берлине.
«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он.
Во второй части встречи говорили «о важных вещах», добавил президент.
В частности, речь шла о Северном потоке-2 и энергобезопасности Украины.
«У нас есть разные взгляды относительно Северного потока-2, но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет Северный поток-2: что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине», – сказал Зеленский.
Также на встрече обсуждалось газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска Северного потока-2.
«Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы – экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, – все это может быть», – сказал Зеленский, отметив, что Украина нуждается в гарантиях безопасности в данном вопросе.
Он напомнил, что Украина поставляет воду на оккупированный Донбасс.
«Тут очень просто – если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии», – добавил президент.
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