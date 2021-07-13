Украина нуждается в гарантиях безопасности из-за СП-2
Украина должна получить 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением, считает президент.
Гарантией безопасности Украины на случай запуска Северного потока-2 должно стать стабильное газоснабжение на 10-15 лет, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в ходе форума Украина 30 во вторник, 13 июля.
«Для нас это не просто слова – энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно. Если мы говорим про «зеленый курс» Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?», – сказал он.
Президент уточнил, что Украине нужно «ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно».
Также он отметил важность цены на газ.
«У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это?» – сказал Зеленский.
Именно об энергетической безопасности Украины и Северном потоке-2 Зеленский говорил накануне с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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