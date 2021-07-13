За самую скандальную рукопись маркиза де Сада французский бизнесмен пожертвовал 4,55 млн евро

Рукопись передадут в библиотеку «Арсенал» в Париже — филиал Национальной библиотеки Франции.

Франция приобрела рукопись романа маркиза де Сада «120 дней Содома, или Школа разврата», которая принадлежала инвестиционной фирме Aristophil, признанной финансовой пирамидой.

Деньги на покупку — 4,55 миллиона евро, пожертвовал бизнесмен Эммануэль Буссар. Рукопись передадут в библиотеку «Арсенал» в Париже — филиал Национальной библиотеки Франции.

Маркиз де Сад написал «120 дней Содома» за 37 дней во время заключения в Бастилии в 1785 году. Он называл произведение «самой грязной из когда-либо рассказанных историй».

Рукопись романа — 12-метровый свиток шириной 11 сантиметров. Он состоит из 33 склеенных листов.

По сюжету, четверо богатых развратников провели четыре месяца в уединенном замке, чтобы насладиться оргиями. Для этого у них был гарем из 38 молодых мужчин и девочек-подростков. Возбуждение провоцирует насилие и пытки. В итоге сексуальное приключение заканчивается убийством почти всех жертв.

За десять дней до штурма Бастилии в 1789 году маркиза де Сада перевели в психиатрическую лечебницу, рукопись осталась в крепости. Она уцелела, дольше века свиток принадлежал семье аристократа из Прованса.

Затем его приобрел немецкий коллекционер, сексолог Иван Блох. Он впервые опубликовал рукопись в 1904 году. Через 25 лет свиток выкупили потомки де Сада, но в 1982 году его украли и контрабандой вывезли в Швейцарию. Там рукопись продали коллекционеру эротики Жерару Нордманну. В 2014 году ее купил частный фонд и выставил в Париже.

В 2017 году Министерство культуры признало рукопись национальным достоянием. Когда свиток выставили на аукцион, его вывоз за границу заблокировали.

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