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Главная » Украина » Экономика
01:23 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр финансов Украины надеется получить транш МВФ

Об этом Сергей Марченко заявил в Вашингтоне, комментируя предварительные результаты переговоров с представителями фонда и правительства США.

«Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов», – сказал Марченко.

В этой связи он отметил, что проводит «очень хорошие» переговоры в Вашингтоне, в частности, с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда.

«Мы общаемся по всем вопросам, которые сейчас находятся на нашей повестке дня. Мы говорим о нашем прогрессе, по моему мнению, в этом году мы имеем очень хороший прогресс», – отметил министр.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере.

По его словам, украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также борьбы с коррупцией.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало.

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Тэги: транш МВФ
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