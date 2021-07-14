В США рекордная за 13 лет инфляция

Рост цен на потребительские товары и услуги в США увеличился в июне – темпы инфляции достигли рекордных показателей за 13 лет.

Индекс потребительских цен – ключевой показатель инфляции в стране – только в июне подскочил на 0,9%, что стало наибольшим месячным ростом за последние 13 лет.

За последние 12 месяцев общие цены выросли на 5,4%, что также стало самым большим скачком за последние 13 лет.

В то же время значительная часть роста связана с ценами на бензин, которые существенно превышают показатели прошлого лета, когда пандемия вызвала резкое падение спроса на перевозки, а также цен на нефть. Стоимость газа выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом.

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