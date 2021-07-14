НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
06:53 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Иране легализировали сервис для знакомств

Власти Ирана представили единственное легальное приложение для знакомств в стране Hamdan. Остальные сервисы знакомств в стране запрещены.

С помощью Hamdan граждане Ирана смогут найти себе мужа или жену.

После прохождения всех процедур, когда будет найдено совпадение между парой, молодые люди будут находиться под “патронатом” консультанта в течении четырех лет после их свадьбы.

В Иране растет количество разводов: если за 2008 год на каждый восьмой брак приходился всего один развод, то в 2020 году было зарегистрировано чуть более 307 тыс. браков, и почти 100 тыс. разводов. К тому же, в стране наблюдается снижение рождаемости – в прошлом году прирост населения снизился до 1,29%.

Для жителей Ирана Hamdan станет единственным приложением для поиска спутника жизни, поскольку остальные сервисы знакомств в стране запрещены.

Источник:
Тэги: Иран, сайты знакомств
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Администрация Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена готова снять санкции с духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В Иране на выборах президента победил консерватор

В Иране на выборах президента побеждает консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ

Родственников жертв задерживали и угрозами заставляли их не общаться с иностранной прессой.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com