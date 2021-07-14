Экс-нардепа Семенченко освободили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату, которого подозревают в создании ЧВК.

Бывшему нардепу и экс-командиру батальона Донбасс Семену Семенченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом говорится в его Facebook в среду, 14 июля.

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