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14:00 14 Июля 2021 0 Комментарии
Экс-нардепа Семенченко освободили из СИЗО
Суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату, которого подозревают в создании ЧВК.
Бывшему нардепу и экс-командиру батальона Донбасс Семену Семенченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом говорится в его Facebook в среду, 14 июля.
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Тэги: СИЗО, ЧВК, экс-нардеп, семченко
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