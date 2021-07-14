НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:00 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-нардепа Семенченко освободили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату, которого подозревают в создании ЧВК.

Бывшему нардепу и экс-командиру батальона Донбасс Семену Семенченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом говорится в его Facebook в среду, 14 июля.

Источник:
Тэги: СИЗО, ЧВК, экс-нардеп, семченко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В киевском СИЗО арестованного нашли повешенным

Мужчине из Николаевской области был 41 год. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством.

Киевлянин пытался передать наркотики в СИЗО с помощью дрона

Находившийся в розыске мужчина с помощью квадрокоптера пытался перебросить задержанным в изолятор 40 пакетов с наркотиками.

В России нашли повешенным в СИЗО националиста «Тесака»

Сегодня стало известно о том, что Максим Марцинкевич покончил жизнь самоубийством в челябинском СИЗО, где он отбывал 10-летний срок.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Десятки тысяч долларов наличкой. Нацполиция изъяла «черную кассу» медиа-вымогателя Сергея Куюна

14:28  Украина

Экс-нардепа Семенченко освободили из СИЗО

14:00  Мир

Зеленский впервые провел переговоры с главой Китая

13:00  Украина

Пенсионеры МВД пытаются прорваться в Раду

12:30  Украина

Ситуация на Донбассе намного ухудшилась

12:00  Мир

Рада ликвидировала Укроборонпром

11:00  Украина

Стали известны кандидаты на пост главы МВД

09:00  Украина

Суши и роллы с доставкой в Запорожье – обзор ресторанов

07:34  Украина

В Иране легализировали сервис для знакомств

06:53  Мир

Украинская прыгунья выиграла этап Бриллиантовой лиги

05:39  Украина

В США рекордная за 13 лет инфляция

04:36  Мир

Американского рэпера расстреляли во время прямой трансляции в Instagram

03:30  Мир

Ярмоленко номинирован на звание автора лучшего гола на Евро-2020

02:26  Украина

Министр финансов Украины надеется получить транш МВФ

01:23  Украина

Президент МОК перепутал японцев с китайцами

00:20  Мир

Глава МВД Аваков подал в отставку

21:00  Украина

За самую скандальную рукопись маркиза де Сада французский бизнесмен пожертвовал 4,55 млн евро

20:44  Мир

Новости | NetGameSlots.com