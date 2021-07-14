Кабмин повышает выплаты военным пенсионерам

Правительство решило повысить минимальную пенсию военным пенсионерам, а также ввести надбавки.

Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, принял решение о повышении пенсий ветеранам и военным пенсионерам.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 400 тысяч человек будут ежемесячно получать денежные надбавки в 2 тысячи гривен, а минимальная пенсия у военных пенсионеров будет 3854 гривен.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Согласно постановлению, для уволенных с военной службы из госбюджета в июле – декабре 2021 года выделят 5,3 млрд гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.

Премьер прямо во время заседания поручил замминистру соцполитики выйти к митингующим и доложить им о выполнении их требований.

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