Кабмин повышает выплаты военным пенсионерам
Правительство решило повысить минимальную пенсию военным пенсионерам, а также ввести надбавки.
Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, принял решение о повышении пенсий ветеранам и военным пенсионерам.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 400 тысяч человек будут ежемесячно получать денежные надбавки в 2 тысячи гривен, а минимальная пенсия у военных пенсионеров будет 3854 гривен.
Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.
Согласно постановлению, для уволенных с военной службы из госбюджета в июле – декабре 2021 года выделят 5,3 млрд гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.
Премьер прямо во время заседания поручил замминистру соцполитики выйти к митингующим и доложить им о выполнении их требований.
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На сегодняшний день в Украине полтора миллиона пенсионеров, которые старше 75 лет. От 75 к 80 годам – примерно 1,1 млн человек.
Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Кабинет министров Украины в три раза увеличил размер надбавок к пенсии ветеранам войны, которым исполнилось 100 и больше лет.