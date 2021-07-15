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00:15 15 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США перебросили в Литву тяжелую технику

США завершили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады, переброшенной на континент.

Военная техника и вооружение были разгружены из американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.

Всего в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15155 мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1, 5 тыс. колесных автомобильных средств и другая техника, сообщило Командование Армии США в Европе.

С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, в Литве для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.

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Тэги: Литва, США, военная техника
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