На Кубе задержаны тысячи протестующих
На Кубе продолжаются задержания участников массовых протестов против правительства страны. По подсчетам активистов, число задержанных превысило 5 тысяч.
Среди задержанных — более 120 активистов и журналистов.
Люди рассказывают, как полицейские вторгаются в их дома и проводят задержания с применением оружия.
Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта, заявив, что он пытался напасть на полицейский участок.
При этом журналисты и пользователи соцсетей пишут о гораздо большем числе погибших и пострадавших.
11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы, протестуя против действий правительства во время пандемии COVID-19. Протесты прошли на фоне рекордных показателей заболеваемости.
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Такие цифры назвал в четверг, 15 апреля, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско. Многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий.