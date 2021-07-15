На Кубе задержаны тысячи протестующих

На Кубе продолжаются задержания участников массовых протестов против правительства страны. По подсчетам активистов, число задержанных превысило 5 тысяч.

Среди задержанных — более 120 активистов и журналистов.

Люди рассказывают, как полицейские вторгаются в их дома и проводят задержания с применением оружия.

Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта, заявив, что он пытался напасть на полицейский участок.

При этом журналисты и пользователи соцсетей пишут о гораздо большем числе погибших и пострадавших.

11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы, протестуя против действий правительства во время пандемии COVID-19. Протесты прошли на фоне рекордных показателей заболеваемости.

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