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Главная » Мир » Общество
06:44 15 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ предупреждает о новой волне пандемии

Глава Всемрной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.

«По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны», – сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания Covid-19. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.

«В настоящее время вариант Delta распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал», – сказал Гебрейесус.

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Тэги: пандемия, коронавирус
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