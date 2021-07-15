ВОЗ предупреждает о новой волне пандемии
Глава Всемрной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.
«По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны», – сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.
По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания Covid-19. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.
«В настоящее время вариант Delta распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал», – сказал Гебрейесус.
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