В ЕС привязали транш Украине к судебной реформе
Евросоюз готов выделить 600 миллионов евро сразу после того, как Украина реформирует судебную систему.
ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи после реформирования судебной системы. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович в интервью .
«Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона», – сказал он.
Шефчович отметил, что важность данной задачи, потому что речь идет о деятельности государства.
«Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш», – говорит представитель ЕК.
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