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17:30 15 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину движется африканская пыль

Частички пыли в воздухе угрожают здоровью людей, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями.

На Украину со стороны Польши надвигается пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей странице в Facebook.

«Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз она надвигается с запада, с территории Польши», – написал он.

Синоптик отметил, что аэрозоли (частицы в воздухе – ред.) угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями.

«Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков», – рассказал он.

При таких условиях специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. При необходимости выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

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Тэги: Сахара, пылевое облако, аэрозоли
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