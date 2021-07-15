В Украину движется африканская пыль
Частички пыли в воздухе угрожают здоровью людей, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями.
На Украину со стороны Польши надвигается пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей странице в Facebook.
«Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз она надвигается с запада, с территории Польши», – написал он.
Синоптик отметил, что аэрозоли (частицы в воздухе – ред.) угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями.
«Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков», – рассказал он.
При таких условиях специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. При необходимости выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.
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