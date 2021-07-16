Монастырский назначен главой МВД

«Слуга народа» заменит на посту главы МВД Арсена Авакова, который руководил ведомством семь лет.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 июля, 271 голосами назначила нардепа от Слуги народа Дениса Монастырского министром внутренних дел.

В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.

Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции.

Монастырский также хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. «У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля», – сказал он.

Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.

Кроме того, он обещает бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.

«Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой», – сказал Монастырский.

Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.

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