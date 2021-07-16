Монастырский назначен главой МВД
«Слуга народа» заменит на посту главы МВД Арсена Авакова, который руководил ведомством семь лет.
Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 июля, 271 голосами назначила нардепа от Слуги народа Дениса Монастырского министром внутренних дел.
В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.
Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции.
Монастырский также хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. «У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля», – сказал он.
Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.
Кроме того, он обещает бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.
«Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой», – сказал Монастырский.
Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.
После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.
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