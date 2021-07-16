Китаец 24 года искал похищенного сына и нашел

Его личность установили с помощью ДНК.

Спустя 24 года поисков Го Гонтан нашел своего похищенного сына. Его личность установили с помощью ДНК. Мальчика украли в 1997 году в провинции Шаньдун, когда он играл возле своего дома, и продали бездетной паре, пишет BBC.

За время своих поисков Гонтан проехал по стране 500 тысяч километров, сменив десять мотоциклов. Китаец не раз попадал в аварии и становился жертвой грабителей, он ночевал под мостами, собирал пожертвования и параллельно нашел семь чужих детей, которых также когда-то похитили. Все они встретились с настоящими родителями.

В 2015 году история Гонтана вдохновила режиссера Пэн Саньюань на создание фильма «Потеря и любовь». Главную роль сыграл один из самых известных актеров Гонконга Энди Лау.

Похитители сына Гонтана задержаны. Это мужчина и женщина, которые встречались на момент совершения преступления. Женщина схватила мальчика и отвела его на автобусную остановку, где ее ждал сообщник. Втроем они сели в междугородний автобус и добрались до провинции Хэнань, где и продали ребенка. Сын Гонтана по-прежнему живет там.

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