Китаец 24 года искал похищенного сына и нашел
Его личность установили с помощью ДНК.
Спустя 24 года поисков Го Гонтан нашел своего похищенного сына. Его личность установили с помощью ДНК. Мальчика украли в 1997 году в провинции Шаньдун, когда он играл возле своего дома, и продали бездетной паре, пишет BBC.
За время своих поисков Гонтан проехал по стране 500 тысяч километров, сменив десять мотоциклов. Китаец не раз попадал в аварии и становился жертвой грабителей, он ночевал под мостами, собирал пожертвования и параллельно нашел семь чужих детей, которых также когда-то похитили. Все они встретились с настоящими родителями.
В 2015 году история Гонтана вдохновила режиссера Пэн Саньюань на создание фильма «Потеря и любовь». Главную роль сыграл один из самых известных актеров Гонконга Энди Лау.
Похитители сына Гонтана задержаны. Это мужчина и женщина, которые встречались на момент совершения преступления. Женщина схватила мальчика и отвела его на автобусную остановку, где ее ждал сообщник. Втроем они сели в междугородний автобус и добрались до провинции Хэнань, где и продали ребенка. Сын Гонтана по-прежнему живет там.
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