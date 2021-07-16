ВР увеличила численность Вооруженных сил Украины
Численность армии вырастет на 11 тысяч человек. Также в Украине создадут территориальную оборону.
Верховная Рада на заседании в пятницу, 16 июля, приняла во втором чтении два президентских законопроекта.
Перед уходом на каникулы депутаты 312 голосами одобрили увеличение численности Вооруженных сил на 11 тысяч человек до 261 тысяч. Из них военнослужащие – 215 тысяч.
Также депутаты 313 голосами поддержали законопроект о национальном сопротивлении, которым создается территориальная оборона.
Согласно законопроекту, национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.
При этом, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами – президент Украины.
Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона (ТО), движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами ТО ВСУ.
Законопроект предусматривает, что в рамках системы ТО можно также создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Силы ТО должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.
Введение движения сопротивления будет осуществляться с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины.
Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.
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