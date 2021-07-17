На Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Это произошло во время первой партии второго круга турнира. Инфицированного шахматиста вывели из игровой зоны, не дав возможности закончить матч.
Ему было засчитано техническое поражение. Имя участника не разглашается.
Также отмечают, что соперник больного гроссмейстера тоже немедленно покинул зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование.
Кубок мира по шахматам, в котором принимает участие действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, завершится 6 августа.
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