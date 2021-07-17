США отправили в Украину два миллиона доз вакцины Moderna
США отправили в Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, еще 3,5 миллиона доз вакцины США в выходные направят в Бангладеш.
Reuters напоминает, что Вашингтон предоставил COVID-вакцины в рамках объявленной ранее главой Белого дома Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в рамках помощи по борьбе с пандемией.
«Команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран работали сообща, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных вакцин», – цитирует агентство представителя американской администрации.
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Как сообщает Bloomberg, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
Вакцину будут производить в вирусологическому институте «Торлак» в Белграде. Торжества прошли в видеоформате при участии президентов Сербии и России.
Вакцина состоит из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний.