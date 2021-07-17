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Главная » Украина » Общество
05:17 17 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США отправили в Украину два миллиона доз вакцины Moderna

США отправили в Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, еще 3,5 миллиона доз вакцины США в выходные направят в Бангладеш.

Reuters напоминает, что Вашингтон предоставил COVID-вакцины в рамках объявленной ранее главой Белого дома Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в рамках помощи по борьбе с пандемией.

«Команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран работали сообща, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных вакцин», – цитирует агентство представителя американской администрации.

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Тэги: вакцина, коронавирус
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