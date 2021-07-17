Меркель удалось убедить в угрозе от СП-2

Канцлер Германии изменила много в чем свою точку зрения на российский проект, говорит глава Нафтогаза.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявляет, что властям Украины удалось убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что газопровод Северный поток-2 является реальной угрозой. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили. Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет… Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил Витренко.

Также он заявил о «позитивных сигналах» по итогам переговоров Меркель и президента США Джо Байдена.

«Все ожидали «зраду» прямо во время этого визита. Все ждали, что они озвучат какое-то решение, которое было принято за Украину, которое будет нести пустые обещания, которые Украине ничего не дают. И мы видим, что не было такого решения без Украины. Это позитивное развитие событий», – считает Витренко.

По его мнению, на такой ход событий могли повлиять переговоры с Меркель президента Владимира Зеленского.

«Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим реализацию этих договоренностей до того, как она уйдет (Меркель), и до того, как Северный поток-2 будет запущен. Я надеюсь, что он вообще не будет запущен… Меркель нам объясняла, что занимает проукраинскую позицию, и объясняла уверенно и убедительно», – отметил глава Нафтогаза.

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