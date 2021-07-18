Украина вернулась в топ-100 мировых производителей оружия

Рейтинг ежегодно составляет Defense News – авторитетное американское издание, специализирующееся на военной тематике.

В топ-100 оборонно-промышленных компаний по итогам прошлого года попали те, которые продали вооружения и военной техники на сумму от 600 млн долларов и выше.

Отмечается, что Укроборонпром закончил 2020 год с совокупным доходом от продаж 650 млн долларов.

Концерн не был в нем представлен с 2017 года.

Государственный концерн Укроборонпром был создан в 2010 году.

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