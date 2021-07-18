В Украину доставили вакцину Moderna
Эта партия COVID-вакцины пойдет на прививки для организованных коллективов и профессиональных групп.
Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX, сообщает ЮНИСЕФ в воскресенье, 18 июля.
Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.
«Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Новости по теме
В Харькове было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки более девяти тысяч доз вакцин. В МОЗ говорят, что проблема в трекере.
Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.
Около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине с нарушением правил транспортировки, утверждает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко