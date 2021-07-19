Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Государства-члены сделки ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тысяч б/с в месяц.

В пресс-релизе указано, что страны ОПЕК+ будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года. При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.

Так, с мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ – с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с – всего на 1,63 млн б/с.

База отсчета снижения нефтедобычи – это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Вышеуказанные страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.

Следующая встреча министров состоится 1 сентября.

Тэги: нефть, страны ОПЕК