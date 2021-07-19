В США создали гоночный автомобиль, которым может управлять парализованный
Машина не требует физических усилий в управлении. Водить автомобилем можно с помощью дыхания и поворотов головы.
Американский автогонщик Сен Шмидт 20 лет назад попал в страшную аварию и стал парализованным. В связи с серьезным поврежденим позвоночника он был вынужден бросить соревнования. Но всегда мечтал вернуться в большой спорт.
Теперь для него создали специальную машину, не требующую физических усилий в управлении. Водить автомобилем можно с помощью дыхания и поворотов головы.
За этими изменениями человеческого организма следят инфракрасный камеры, которые передают сигнал в высокотехнологический шлем и специальные очки. Таким образом авто разгоняется и передвигается в нужном направлении.
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