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05:02 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

Шанхайский астрономический музей (ШАМ), представляющий собой крупнейший планетарий в мире, открылся для публичных посещений.

Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.

Указано, что в ШАМ представлены около 70 метеоритов с Луны, Марса и астероида Веста, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.

Среди экспонатов – образцы лунного грунта, доставленного китайским лунным зондом.

В целях поддержания научных исследований и популяризации науки ШАМ оборудован учебным солнечным телескопом с адаптивной оптикой и двухфокусным метровым телескопом.

Кроме того, в планетарии внедрены такие технологии, как визуализация данных, дополненная и виртуальная реальность, а также биометрические технологии.

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Тэги: Китай, планетарий
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