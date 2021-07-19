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08:00 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский отправляется с визитом в Грузию

Президент Украины вместе с главами Грузии и Молдовы начнет деятельность формата Ассоциированного трио. Также запланирована встреча с президентом Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, отправляется с рабочим визитом в Грузию. Там он начнет деятельность формата Ассоциированного трио. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что в рамках визита Зеленский планирует начать деятельность формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.

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Тэги: Грузия, визит, зеленский
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