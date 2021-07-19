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17:00 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Количество долгов украинцев выросло на 15%

Больше всего украинцы копят долгов за коммуналку, а также по кредитам и за нарушения ПДД.

За шесть месяцев 2021 года Единый реестр должников вырос на 15%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«В целом в начале 2021 в Едином реестре должников было 5103269 долгов, по состоянию на июль их уже 5849009, то есть суммарное количество возросло почти на 15%», – говорится в сообщении.

Быстрее всего росло число долгов по оплате коммунальных услуг (на 21,2%, до 417 577), долгов физлиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями (на 20,4%, до 1 439 106), долгов, касающиеся взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях (на 19,6%, до 964 976).

При этом больше всего сейчас долгов в категории «взыскание средств в пользу государства» (1 510 788 долгов, на 25,8% больше, чем на начало года), «взыскания средств компаниями и организациями» (1 439 106 долгов, на 24,6% больше) и «штрафы за нарушение правил дорожного движения» (1 237 339 долгов, на 21,2% больше).

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Тэги: долги, население, должники
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