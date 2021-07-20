Смертница устроила теракт в Багдаде
В Багдаде жертвами одного из крупнейших за последнее время терактов стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.
На оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. В этот момент там было многолюдно.
Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько лавок, люди в панике пытались убежать между торговыми рядами подальше от места, где сработала бомба.
В силовых структурах Багдада подтвердили, что в теракте было использовано самодельное взрывное устройство. Поступила информация, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой.
Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.
Новости по теме
41 человек погиб, 33 получили ранения в результате атаки смертника на собрание шиитов в Багдаде. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».
Число погибших в результате двойного теракта, совершенного смертниками «Исламского государства» в пригороде Багдада, достигло 70 человек, более 100 получили ранения
В Багдаде в разных районах города сработали взрывные устройства, заложенные в автомашины. Оба взрыва произошли на багдадских рынках. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.