Смертница устроила теракт в Багдаде

В Багдаде жертвами одного из крупнейших за последнее время терактов стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

На оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. В этот момент там было многолюдно.

Взрыв привел к значительным разрушениям, загорелись несколько лавок, люди в панике пытались убежать между торговыми рядами подальше от места, где сработала бомба.

В силовых структурах Багдада подтвердили, что в теракте было использовано самодельное взрывное устройство. Поступила информация, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в связи с произошедшим он отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

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