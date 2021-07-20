В Украину прибудет советник Госдепа США

Дипломат из команды Обамы-Байдена Дерек Чолле по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам.

В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолле. Об этом сообщил экс-посол Валерий Чалый.

Визит советника вероятно будет связан с обсуждением Северного потока-2.

«В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам», – написал Чалый.

Отмечается, что Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в ранге помощника министра обороны США.

«Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу – очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северному потока-2″, – подчеркнул Валерий Чалый.

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