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13:00 21 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Жителей Ровно предупредили о кислотных дождях

Несмотря на отсутствие фактов загрязнения окружающей среды после взрыва на Ровноазот, местных жителей просят обезопасить себя зонтом от возможных кислотных дождей.

Жителей Ровно и ближайших населенных пунктов предупредили о возможности кислотных дождей после вчерашней аварии на предприятии Ривнеазот.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на утро 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

«Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно распространялось и оседало локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровненской области в течение минувших суток», – говорят метеорологи.

При этом они считают, что определнное количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

«Поэтому, в некоторых районах Ровененской области выпадали подкисленные дожди и хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не «купаться» под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком», – говорится в сообщении.

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Тэги: экология, Ровно, дожди
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