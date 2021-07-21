Жителей Ровно предупредили о кислотных дождях

Несмотря на отсутствие фактов загрязнения окружающей среды после взрыва на Ровноазот, местных жителей просят обезопасить себя зонтом от возможных кислотных дождей.

Жителей Ровно и ближайших населенных пунктов предупредили о возможности кислотных дождей после вчерашней аварии на предприятии Ривнеазот.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на утро 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

«Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, и постепенно распространялось и оседало локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровненской области в течение минувших суток», – говорят метеорологи.

При этом они считают, что определнное количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

«Поэтому, в некоторых районах Ровененской области выпадали подкисленные дожди и хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не «купаться» под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком», – говорится в сообщении.