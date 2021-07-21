Собирал данные о ракетах: шпиона «ЛНР» приговорили к восьми годам
Во время фотографирования и пересылки документации мужчину задержали. Через год ему вынесли приговор.
Житель Северодонецка, шпионивший в пользу сепаратистов ЛНР, был приговорен к восьми годам заключения за госизмену. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР». По заданию спецслужбы агент должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с украинскими военнослужащими в районе проведения ООС, которые имели доступ к информации с грифом «секретно».
«За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе. Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тысяч долларов США», – сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что такое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.
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